Четырехлетний мальчик вызвал полицию из-за того, что мать съела его мороженое

Четырехлетний мальчик позвонил в экстренные службы штата Висконсин с жалобой на мать. Ребенку не понравилось, что она съела его мороженое, сообщило издание WTMJ.

Необычный звонок поступил в полицейское управление города Маунт-Плезант 8 марта. На том конце провода правоохранители услышали, что «мама плохо себя ведет», поэтому ее нужно «посадить за решетку».

Когда полицейские стали выяснять, чем именно провинилась родительница, ребенок просил их приехать и забрать маму. Потом трубку телефона взяла взрослая женщина. Она рассказала, что ее сыну четыре года. Просьбу мальчика она объяснила тем, что съела его мороженое.

Полиция выехала по адресу, где проживает семья, чтобы убедиться в безопасности ребенка. Когда офицеры зашли в дом, мальчик передумал отдавать им маму. На следующий день они вновь навестили семью и подарили ребенку мороженое.

В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата. Ребенок нашел пистолет в машине своей матери.