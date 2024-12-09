Мальчик нашел пистолет и убил двухлетнего брата

В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата найденным в машине пистолетом. Пресс-служба полиция сообщила о проведении расследования.
Дети 2 декабря остались одни в пикапе на парковке торгового центра Foothill Crossing в Крестлайне в округе Сан-Бернандино. Старший брат нашел в бардачке пистолет и выстрелил в младшего.
Очевидцы вызвали полицию. Прибывший наряд срочно доставил двухлетнего мальчика в больницу, но врачи не успели ему помочь и лишь констатировали смерть.
Отдел специальных расследований возбудил дело о несчастном случае с применением огнестрельного оружия. Полицейские призвали свидетелей откликнуться и дать показания.
В штате Луизиана за оружие взялся 10-летний мальчик. Он застрелил бывшего мэра города Минден и его дочь, которые приходились ему родственниками.
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