Четырехлетний мальчик упал в люк со сточными водами на парковке в Петербурге

Камера сняла, как ребенок провалился в открытый люк на парковке в Петербурге. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

На записи видно, что открытый люк на парковке автоцентра в Невском районе Петербурга был огорожен тележкой и конусом. Мальчик, уткнувшись в телефон, не смотрел, куда идет, и шагнул прямо в открытый люк. На помощь кинулись мужчина и женщина.

Как уточнил источник 360.ru, ребенок рухнул в открытый люк со сточными водами высотой семь метров. Четырехлетний мальчик шел в сопровождении родителей: они впереди, он сзади.

Следом за ребенком в люк прыгнул его отец. Сначала из колодца достали ребенка, потом помогли выбраться отцу. Диагноз, который поставили ребенку, — утопление в сточных водах, аспирационный синдром, поверхностные ссадины грудной клетки слева, спины и нижних конечностей, кататравма, ушиб передней стенки грудной клетки слева.

Ранее четырехлетний ребенок погиб, упав в колодец с водой на территории садового товарищества «Полесье» в Троицком административном округе Москвы. Спасатели прибыли, когда ребенок уже был без сознания. Они немедленно начали реанимацию, но, к сожалению, не смогли спасти его.