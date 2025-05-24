Ребенок погиб, провалившись в колодец на юго-западе Москвы

Четырехлетний ребенок погиб, упав в колодец с водой на территории садового товарищества «Полесье» в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Когда прибывшие на вызов сотрудники экстренных служб достали ребенка, он находился без сознания. Спасатели сразу же приступили к реанимационным действиям, однако спасти несовершеннолетнего не удалось.

На месте происшествия также находилась женщина, предположительно мать погибшего, у которой из-за случившегося началась истерика. Внешних повреждений у нее не обнаружили. Для помощи вызвали психологов.

Колодец, в который рухнул ребенок, расположен на территории заброшенного участка. Люка у него было.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов проконтролирует установление обстоятельств происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, ребенок в момент падения в колодец находился без присмотра взрослых.