Четыре вахтовки МЧС России выехали на помощь жителям Камчатки после циклона

Спасатели МЧС помогают жителям Камчатки пережить циклон. За ночь в регионе выпало много снега. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Чтобы помочь людям на дороге, выехали четыре вахтовки МЧС России. Спасатели перевозят жителей по основным маршрутам», — заявили в министерстве.

Ситуация на дорогах сложная. Из-за снега после прохода дорожной техники на пути сразу образуются сугробы. Видимость на улице очень низкая. В МЧС призвали водителей пока не пользоваться личным транспортом.

Ранее на Транскавказской автомагистрали начались большие проблемы с движением. Высота снега на пути увеличилась до 10 сантиметров.

Как сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии, часть грузовиков застряли в Дзауском районе республики. К ним на помощь прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Сейчас движение на автомагистрали восстановлено.