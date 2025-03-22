Ночью на Транскавказской автомагистрали образовались сугробы

Ночью на Транскавказской автомагистрали возникли серьезные проблемы с движением — из-за снегопадов высота снежного покрова увеличилась до 10 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

На помощь водителям застрявших грузовиков в Дзауском районе республики пришли сотрудники поисково-спасательного отряда. Из-за непогоды в регионе возник риск схода лавин.

Сейчас Транскавказская автомагистраль функционирует в штатном режиме.

«Ограничение для большегрузов по Транскаму снято. Будьте осторожны в пути!» — отметили в пресс-службе.

Из-за непогоды 22 марта водитель на трассе в районе села Рук в Дзауском районе не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в марте из-за гололеда закрыли дороги в Омской области. В регионе выпал мокрый снег, и ночью ударил мороз. Ситуацию с погодой также осложнил сильный ветер. Чтобы обеспечить безопасность на трассах, ввели временный запрет движения.