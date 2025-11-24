Четыре дома и автомобиль пострадали при атаке беспилотников под Воронежем

Легковой автомобиль и четыре дома получили повреждения на севере Воронежской области во время атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата», — написал он.

Обошлось без пострадавших. На севере области в одном из районов обломки повредили четыре частных дома, в основном пострадали окна и фасады. Также был задет один автомобиль.

За ночь силы ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ над Россией. В Белгородской области ликвидировали 45 дронов, над Краснодарским краем — девять, а над Нижегородской — семь. Также 20 БПЛА уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

За неделю средства ПВО уничтожили 570 беспилотников над регионами страны.