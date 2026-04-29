Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе в Москве автобус столкнулся с коммунальной техникой, в результате чего пострадали четыре человека. Двоих госпитализировали, еще двое отказались от медицинской помощи, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла днем в районе Южного Бутова на Варшавском шоссе в сторону Подольска, перед Щербинкой. По предварительным данным, пассажирский ЛиАЗ врезался в уборочный КамАЗ. После удара передняя часть автобуса оказалась приподнята над дорогой.

В момент столкновения в салоне находились десять человек, включая водителя. По данным источника, среди пострадавших — пассажиры и водитель автобуса.

Из-за ДТП движение в сторону области оказалось серьезно затруднено — перекрыли три полосы. На месте работали экстренные службы, проводили стабилизацию поврежденного автобуса и осмотр пострадавших.

Накануне спасатели устранили последствия ДТП на Ярославском шоссе, где грузовик столкнулся с автобусом.