Спасатели устранили последствия ДТП на Ярославском шоссе

В понедельник, 27 апреля, сотрудники 233-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста ПСЧ-233 ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с работниками Госавтоинспекции ликвидировали последствия дорожной аварии на Ярославском шоссе в районе села Воздвиженское Сергиево-Посадского городского округа.

Заместитель начальника ПСЧ-233 Роман Макаров сообщил, что на 59-м километре трассы М-8 «Холмогоры» грузовик столкнулся с автобусом, в котором было около 20 человек.

«На место аварии незамедлительно прибыли работники подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и медики», — сказал Роман Макаров. Он также добавил, что специалисты противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не допустить возгорания, и передали водителя автобуса медикам. С травмами различной степени тяжести пациента доставили в местную больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал.