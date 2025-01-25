Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

В результате взрыва на нефтебазе в городе Жезказган в Казахстане пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«В результате пожара госпитализированы четыре сотрудника нефтебазы», — сообщили в МЧС.

На территории одной из нефтебаз загорелись три машины специальных автомобилей. До того как прибыли пожарные, произошел взрыв горюче-смазочных материалов, который привел к обрушению ангара.

На месте происшествия развернули оперативный штаб. Одну из групп направили для защиты соседнего резервуара с горючим.

Пожарные разместили автоцистерны рядом с ближайшими пожарными гидрантами и при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 квадратов.

Ранее пожар произошел на нефтебазе под Воронежем. После возгорания в регионе ввели режим ЧС. На помощь отправили дополнительные силы из соседних регионов и пожарные поезда.