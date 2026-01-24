Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в Краснодаре

В Краснодаре в здании автомастерской прогремел взрыв газового баллона. Обрушилась кровля, четверо человек получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Произошел взрыв газового баллона в административном двухэтажном здании автомастерской с последующим обрушением кровли (ориентировочная площадь 100 квадратных метров), без последующего возгорания», — указано в сообщении.

Как уточнили в министерстве, среди пострадавших детей нет.

Ранее взрыв газового баллона в кафе Ставрополья ранил восемь человек. В помещении вспыхнул крупный пожар. Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место происшествия врачи.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в придорожном кафе в Ставропольском крае. Производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.