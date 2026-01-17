После взрыва газа в ставропольском кафе возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в придорожном кафе в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Взрыв газового баллона спровоцировал пожар в заведении на трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставропольского края. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате взрыва пострадали восемь человек, из них трое — несовершеннолетние. Раненых забрали в больницу прибывшие на место происшествия врачи.