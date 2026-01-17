Взрыв газового баллона в кафе Ставрополья ранил восемь человек

Взрыв газового баллона вызвал пожар в кафе Ставрополья, пострадали 8 человек

Крупный пожар после взрыва газового баллона охватил здание придорожного кафе на трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставропольского края. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Борзов .

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной возникновения огня стал взрыв газового баллона.

«В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних», — добавил Борзов.

Руководитель района уточнил, что пострадавших забрали в больницу прибывшие на место происшествия врачи. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

На этой неделе преподаватель центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре в ходе лекции подорвал учебную гранату в актовом зале. В результате детонации травмы различной степени тяжести получили 20 человек.

Взрыв оказался настолько сильным, что в здании начался пожар, который оперативно ликвидировали.

Следователи завели против лектора уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд Коми отправил преподавателя под домашний арест.