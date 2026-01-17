Взрыв газового баллона в кафе Ставрополья ранил восемь человек
Взрыв газового баллона вызвал пожар в кафе Ставрополья, пострадали 8 человек
Крупный пожар после взрыва газового баллона охватил здание придорожного кафе на трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставропольского края. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Борзов.
Он подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной возникновения огня стал взрыв газового баллона.
«В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних», — добавил Борзов.
Руководитель района уточнил, что пострадавших забрали в больницу прибывшие на место происшествия врачи. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
На этой неделе преподаватель центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре в ходе лекции подорвал учебную гранату в актовом зале. В результате детонации травмы различной степени тяжести получили 20 человек.
Взрыв оказался настолько сильным, что в здании начался пожар, который оперативно ликвидировали.
Следователи завели против лектора уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд Коми отправил преподавателя под домашний арест.