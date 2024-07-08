Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений под Саратовом

Четыре жителя Балакова погибли в колодце очистных сооружений на Саратовском шоссе. Об этом заявил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что сообщение о найденных в колодце телах поступило в экстренные службы днем 8 июля. Юрин добавил, что всего в очистных сооружениях в Балакове находились пять человек. По его словам, один из них выжил — его поместили в больницу.

Тела погибших извлекли из колодца, на месте ЧП работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

«Обстоятельства произошедшего выясняются», — добавил Юрин.

Ранее правоохранители нашли в колодце около заброшенного здания в Кемеровской области труп девочки. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка.