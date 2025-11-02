Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Армении

В Тавушской области на севере Армении около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом. Об этом сообщил портал Armenian Today со ссылкой на МВД.

Примерно в 15:05 по местному времени поступило сообщение о том, что автобус опрокинулся у монастырского комплекса Агарцин, расположенного в 110 километрах от Еревана. На месте работают спасатели и сотрудники патрульной полиции. Сведения о состоянии пострадавших пока не публикуются.

Ранее автобус сбил пешехода на юго-западе Москвы. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на Профсоюзной улице около 15:25 по столичному времени. Обстоятельства происшествия уточняются.