Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Четыре человека погибли после аварии ВАЗ-2110 и КамАЗа в Кемеровской области

В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2110 и грузового КамАЗа в Кемеровской области погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ЧП произошло около 00:00 на 74-м километре автодороги Белово — Коновалово — Прокопьевск в Прокопьевском округе.

Правоохранители установили, что 44-летний водитель КамАЗа выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2110. Управлявший легковушкой и три его пассажира скончались на месте происшествия. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

Следователь отдела МВД «Прокопьевский» завел уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Ранее семь человек погибли в ДТП с двумя машинами в Новосибирской области. Выжившего в аварии ребенка доставили в больницу на вертолете.