Семь человек погибли в ДТП с двумя машинами под Новосибирском

Прокуратура: в Новосибирской области в ДТП с двумя машинами погибли семь человек

В результате аварии с двумя легковыми машинами на трассе в Новосибирской области погибли семь человек и один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло на 290-м километре трассы К17. На место для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Краснозерского района Новосибирской области. «Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба областного управления МВД уточнила, что столкновение автомобилей в Краснозерском районе произошло примерно в 13:40 по местному времени.

В Минздраве Новосибирской области заявили РИА «Новости», что выжившего ребенка вертолетом санавиации доставят в Новосибирск.

«Пять человек скончались до прибытия медиков. Трех пострадавших — двух взрослых и одного ребенка — доставили в Краснозерскую больницу. Несмотря на реанимационные мероприятия, [они] скончались в операционной. Состояние ребенка средней степени тяжести. Его готовят к эвакуации в Новосибирск вертолетом санавиации», — уточнил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Telegram-канал «АСТ-54 Black» добавил, что в аварию попали Suzuki SX4 и Toyota Sprinter.

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