Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

Госавтоинспекция: на Ставрополье 4 человека погибли при столкновении BMW с ВАЗом

В Новоалександровском округе Ставропольского края столкнулись BMW и ВАЗ 2110, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 20:00 7 сентября на 11-м километре дороги Новоалександровск — Кропоткин. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

«В результате происшествия 39-летний водитель „ВАЗ 2110“, а также трое его пассажиров (16 и 4 лет) погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили госавтоинспекторы.

Водитель BMW не пострадал. Четырех пассажиров иномарки доставили в Новоалександровскую горбольницу.

Прокуратура района организовала проверку по факту произошедшего. Специалисты надзорного ведомства оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Ставропольском крае столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ.