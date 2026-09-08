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    Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

    Госавтоинспекция: на Ставрополье 4 человека погибли при столкновении BMW с ВАЗом

    пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
    Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

    В Новоалександровском округе Ставропольского края столкнулись BMW и ВАЗ 2110, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

    Авария произошла около 20:00 7 сентября на 11-м километре дороги Новоалександровск — Кропоткин. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

    «В результате происшествия 39-летний водитель „ВАЗ 2110“, а также трое его пассажиров (16 и 4 лет) погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили госавтоинспекторы.

    Водитель BMW не пострадал. Четырех пассажиров иномарки доставили в Новоалександровскую горбольницу.

    Прокуратура района организовала проверку по факту произошедшего. Специалисты надзорного ведомства оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

    Ранее в Ставропольском крае столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ.