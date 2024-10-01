Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

Четыре человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Ува в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тушили его 15 спасателей и шесть единиц техники. Разбирая завалы, специалисты обнаружили тела двоих мужчин и двух женщин.

Причины возгорания еще предстоит установить. МЧС обратило внимание, что в доме не было пожарного извещателя.

Ранее пожар произошел в квартире в Кузнецке Пензенской области. Ликвидировав возгорание, спасатели нашли тело 45-летнего мужчины. Следственный комитет проводит проверку.

Также накануне мать и трое детей сгорели в частном доме в Амурской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, в их доме тоже не было пожарного извещателя.