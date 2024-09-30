Мать и трое сыновей погибли при пожаре в Амурской области

Пожар в частном доме произошел в городе Свободном в Амурской области. Спасатели нашли тела трех детей и женщины, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В городе Свободном загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили тела 30-летней женщины и трех сыновей девяти месяцев, 14 и 8 лет», — уточнили в ведомстве.
Пожарного извещателя в доме не было. Возгорание ликвидировали на площади 40 квадратных метров. К тушению огня привлекли 10 пожарных и три единицы техники. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Смертельный пожар ранее произошел в Якутске. При тушении возгорания в двухэтажном доме спасатели обнаружили тела трех детей семи месяцев, 1,5 и 2,5 года. Также 14 жильцов успели эвакуироваться из подъезда.
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