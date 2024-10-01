Житель Пензенской области погиб во время пожара. СК начал проверку

В Пензенской области следствие начало проверку после гибели 45-летнего мужчины в пожаре. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

Случай произошел накануне на улице Колхозной в городе Кузнецке. После ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело мужчины.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте расположения веранды. Информации о других погибших и пострадавших не поступало.