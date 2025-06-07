Подросток на мотоцикле в Приморье насмерть сбил мужчину и погиб сам

В Приморском крае 12-летний подросток на мотоцикле наехал на пешеходов и погиб сам. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

В селе Новодевица Хорольского округа в ночь на субботу несовершеннолетний водитель ехал на мотоцикле Suzuki RMX250 по улице Сибирцева, но не справился со скоростным режимом и протаранил людей, которые шли по проезжей части.

В результате аварии погибли мужчина 1983 года рождения и несовершеннолетний водитель. Второго пешехода — мужчину 1984 года рождения — и пассажира мотоцикла, девочку 2009 года рождения, доставили в районную больницу села Хороль.

В МВД уточнили, что несовершеннолетние взяли транспортное средство без разрешения и ехали без защитной экипировки. Ведомство проводит проверку по факту ДТП.

Ранее подросток погиб в ДТП с мопедом в Алтайском крае.