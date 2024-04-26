Мужчина погиб при обстреле курского села со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 10:59 Мужчина погиб при обстреле курского села со стороны ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли село Коровяковка, погиб мирный житель РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Коровяковка Глушковского района, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — написал он.

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По словам главы региона, повреждения получили пять домов, один магазин и один автомобиль. При атаке ВСУ перебило газовую трубу, частично нарушено электроснабжение Коровяковки.

«Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка», — подытожил Старовойт.

В среду, 24 апреля, украинские военные неоднократно обстреливали территорию Курской области. ВСУ также использовали беспилотники для атак по населенным пунктам региона. Пострадавших среди жителей нет