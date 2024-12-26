Четверо выживших в авиакатастрофе россиян при эвакуации находились на ИВЛ

Мурашко: четверо пострадавших в авиакатастрофе в Актау находились на ИВЛ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам, что четверо россиян, пострадавших в катастрофе самолета Embraer 190 в Актау, находились на искусственной вентиляции легких. Его процитировало РИА «Новости» .

«Состояние при транспортировке оставалось стабильным», — добавил он.

Девятерых выживших россиян перевезли из Казахстана в Москву на Ил-76 МЧС утром. Их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф. Состояние троих пострадавших оценивали как крайне тяжелое.

Всего на борту самолета, упавшего накануне, находились 16 граждан России. Большинство пассажиров и весь экипаж были азербайджанцами. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту.

Одного из выживших в аэропорту Грозного ждал родной дядя. Мужчина узнал племянника на кадрах с места крушения, молодой человек не получил серьезных травм.