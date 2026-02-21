Пожар в квартире в центре Москвы потушили

Пожар в жилом доме на улице Донской в районе станции метро «Октябрьская» в Москве полностью ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Ранее возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что первоначально горели вещи и мебель в одной квартире. Пожарные спасли человека с пятого этажа и передали медикам, остальные жильцы вышли самостоятельно.

Изначально источник 360.ru сообщил, что огонь охватил три квартиры в пятиэтажном доме. По его данным, пожар начался на третьем этаже и мог перекинуться выше: здание с деревянными перекрытиями быстро заполнилось дымом, жильцов эвакуировали, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Прокуратура Москвы взяла выяснение обстоятельств пожара под контроль. Причину возгорания установят по итогам пожарно-технической экспертизы.