Пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 сентября

Три пожара потушили в подмосковных лесах 19 сентября. Они произошли в Щедкове и Люберцах. Огонь ликвидировали 29 человек. В ближайшие дни в регионе установится пятый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пятый класс пожарной опасности установится в регионе с 20 по 22 сентября. При этом в Волоколамском и Клинском лесничествах ожидают четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 20 градусов днем и опустится до семи ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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