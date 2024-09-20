Пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 сентября
Три пожара потушили в подмосковных лесах 19 сентября. Они произошли в Щедкове и Люберцах. Огонь ликвидировали 29 человек. В ближайшие дни в регионе установится пятый класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пятый класс пожарной опасности установится в регионе с 20 по 22 сентября. При этом в Волоколамском и Клинском лесничествах ожидают четвертый.
В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 20 градусов днем и опустится до семи ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.
Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».
Политолог оценил риски подрыва гаджетов по всему миру после событий в Ливане
Кулебу вывели из ставки верховного главнокомандующего Украины
У Николая Дроздова резко ухудшилось зрение
Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 20 сентября
«Хотят русской крови». Цыгане с криками ворвались в школу в Ростовской области
Ливанцы начали отключать телефоны, телевизоры и ноутбуки из-за страха новых взрывов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте