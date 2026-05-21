«Черный дым — это ни к чему хорошему». Житель Сургута спас соседей из горящего дома

Охвативший частный дом пожар на улице приозерной в сургутском СНТ «Рябинка» чуть не погубил молодую семью с ребенком. На помощь к ним пришел сосед Виталий, который в тот день поехал с утра на работу. В комментарии 360.ru он рассказал о происшествии и спасении семьи.

Он пояснил, что дым увидел из окна кухни, куда вышел рано утром перед сборами на работу.

«У меня практика работы в МЧС была, поэтому понял, что черный дым — это ни к чему хорошему. Побежал туда, у меня ключ от их ворот есть. Хотел на террасу зайти, но там уже все горело», — рассказал Виталий.

Мужчина добавил, что после этого стал стучать по дверям и стенам дома, чтобы разбудить спящих соседей. Первым выглянул владелец дома, когда он распахнул окно, то оттуда уже повалил дым.

«Я побежал за лестницей, пока он пошел жену с ребенком из другой комнаты доставать. Первую лестницу притащил, она короткая отказалась, пришлось бежать за второй. Поставили, вытащили сначала ребенка, а потом уже остальных по очереди», — добавил собеседник 360.ru.

Виталий подчеркнул, что дым уже поднялся до второго этажа и супруга соседа сильно надышалась. Вместе с ребенком ее забрали в больницу прибывшие вместе с пожарными врачи. Через несколько часов медики отпустили молодую маму и ребенка. По словам спасителя семьи, дом соседа выгорел полностью и от него остались только часть стен.

В среду, 20 мая, сотрудник Госавтоинспекции Ханты-Мансийска вынес из горящего дома на улице Федорова школьницу. Полыхающее здание он увидел во время патрулирования улиц.