Полицейский спас 10-летнюю девочку при пожаре в Ханты-Мансийске

Сотрудник Госавтоинспекции спас 10-летнюю девочку при пожаре. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Полицейские ночью осуществляли патрулирование города и получили информацию о возгорании частного дома на улице Федорова. Один из правоохранителей вынес из полыхающего строения школьницу. Его напарник помогал в эвакуации взрослых жильцов.
Спасатели быстро ликвидировали пламя. Благодаря оперативным действиям специалистов обошлось без пострадавших.
