Чемодан с останками пожилой женщины обнаружили в США
People: останки 80-летней женщины нашли в чемодане на острове в США
В штате Орегон в США нашли чемодан с останками 80-летней женщины. По делу задержали подозреваемого по имени Майкл Дарвин, сообщило издание People.
Страшную находку обнаружили у реки Уилламетт на острове Сови. Внутри лежали останки 80-летней Джуди Херли, ее опознали знакомые — Джастин Миснер и Лесли Ортис. Пара объяснила, что весной 2024 года познакомилась с пожилой женщиной, когда хотела купить ее дом.
Херли из-за болезни была прикована к постели, чем воспользовались злоумышленники. Затем женщина поехала в дом престарелых, однако по неизвестным причинам ее выписали обратно.
Полицейские в рамках расследования вышли на Дарвина. Какова его роль в гибели женщины, на данный момент неизвестно.
Ранее в Японии железнодорожник нашел на путях загадочный череп. Останки принадлежали ребенку, но его точный возраст и пол пока определить не удалось.