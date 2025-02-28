Чемодан с останками пожилой женщины обнаружили в США

People: останки 80-летней женщины нашли в чемодане на острове в США

В штате Орегон в США нашли чемодан с останками 80-летней женщины. По делу задержали подозреваемого по имени Майкл Дарвин, сообщило издание People .

Страшную находку обнаружили у реки Уилламетт на острове Сови. Внутри лежали останки 80-летней Джуди Херли, ее опознали знакомые — Джастин Миснер и Лесли Ортис. Пара объяснила, что весной 2024 года познакомилась с пожилой женщиной, когда хотела купить ее дом.

Херли из-за болезни была прикована к постели, чем воспользовались злоумышленники. Затем женщина поехала в дом престарелых, однако по неизвестным причинам ее выписали обратно.

Полицейские в рамках расследования вышли на Дарвина. Какова его роль в гибели женщины, на данный момент неизвестно.

Ранее в Японии железнодорожник нашел на путях загадочный череп. Останки принадлежали ребенку, но его точный возраст и пол пока определить не удалось.