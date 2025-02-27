Железнодорожник нашел на путях загадочный детский череп

Japan Today: сотрудник ж/д станции нашел на путях детские кости и череп

Сотрудники японской железнодорожной станции в провинции Хиого обнаружили на путях детский череп и несколько костей. Об этом сообщило издание Japan Today .

Служащий станции Итами нашел человеческую кость около южной части перрона на путях днем в субботу, 22 февраля. Он сразу обратился в полицию.

Правоохранители осмотрели железнодорожные пути и нашли еще несколько костей и череп. Размер обнаруженных останков указывал, что они принадлежали ребенку, но его пол и точный возраст пока определить не удалось.

Место, где нашли детские кости, оцепили, чтобы люди не смогли туда попасть. Расследование продолжается.

Ранее в Ирландии полицейские нашли оторванную кисть, принадлежащую 12-летнему мальчику, во дворе дублинской школы. Ее выбросила пролетевшая птица.

Британские СМИ сообщали в начале года, что жительница Соединенного Королевства случайно узнала, что в могиле ее новорожденной дочери в Испании находились чужие останки.