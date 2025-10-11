Человек погиб при пожаре в пятиэтажке под Красноярском

Пожар охватил квартиру в пятиэтажном доме в Сосновоборске Красноярского края. Погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Огонь стремительно распространился на площади в две тысячи квадратных метров. Жертвой пожара стал местный житель, еще двое пострадали.

По данным ведомства, из многоэтажки эвакуировали 28 человек. Их отправили в пункт временного размещения.

Огнеборцы локализовали возгорание в жилом доме. К тушению привлекли 41 человека и 11 единиц специальной техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Новой Москве при пожаре в 12-этажном доме на улице Пушкинской сгорел мужчина. Погибший находился в соседней квартире под очагом возгорания. Пожарные спасли шесть человек, в том числе женщину с трехмесячным ребенком.