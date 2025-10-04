В жилом доме в Новой Москве при пожаре погиб человек

В жилом доме в поселке Щербинка при пожаре погиб человек

В Новой Москве, в Щербинке, при пожаре в 12-этажном жилом доме на улице Пушкинская погиб человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир — густой серый дым повалил с четвертого этажа, жильцы верхних этажей звали на помощь. Пожарные эвакуировали с третьего этажа при помощи подъемного механизма трех человек, с четвертого этажа — одного взрослого и двух детей.

Среди спасенных из пожарара — женщина с трехмесячным ребенком. По словам подруги пострадавшей, мать и малыш надышались дымом и сейчас находятся в скорой помощи.

«Подруга позвонила, кричит: задыхаюсь, выйти не могу. Сейчас едем в скорую — ребенку всего три месяца, надышался дымом», — рассказала она 360.ru.

Из горящей квартиры также вынесли мужчину без сознания — его передали медикам.

Пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, погибший находился в соседней квартире под очагом возгорания. Причины пожара выясняются.

