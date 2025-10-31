Челябинец пытался зарубить мачете бывшую жену и ее сожителя

Челябинец напал на бывшую жену и ее сожителя с мачете. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

В Металлургическом районе следователи возбудили уголовное дело против ранее судимого 37-летнего мужчины. Его подозревают в попытке убийства двух или более человек.

«Находясь у дома № 2В по улице Румянцева в Металлургическом районе, используя мачете, нанес своей 34-летней бывшей супруге и ее 39-летнему сожителю множественные удары по голове и туловищу», — уточнили в Следкоме.

Мужчина не смог завершить задуманное преступление — его заметили очевидцы и вызвали помощь. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Пострадавших с травмами доставили в реанимацию.

Фигуранта задержали. Назначены судебные экспертизы. Продолжаются следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

Ранее в Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете и отправили в психдиспансер. Он был потенциально опасен для окружающих.