Челябинец пытался зарубить мачете бывшую жену и ее сожителя
Челябинец напал на бывшую жену и ее сожителя с мачете. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
В Металлургическом районе следователи возбудили уголовное дело против ранее судимого 37-летнего мужчины. Его подозревают в попытке убийства двух или более человек.
«Находясь у дома № 2В по улице Румянцева в Металлургическом районе, используя мачете, нанес своей 34-летней бывшей супруге и ее 39-летнему сожителю множественные удары по голове и туловищу», — уточнили в Следкоме.
Мужчина не смог завершить задуманное преступление — его заметили очевидцы и вызвали помощь. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Пострадавших с травмами доставили в реанимацию.
Фигуранта задержали. Назначены судебные экспертизы. Продолжаются следственные действия для сбора и закрепления доказательств.
Ранее в Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете и отправили в психдиспансер. Он был потенциально опасен для окружающих.