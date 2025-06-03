В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете

Полицейские задержали под Ростовом неадекватного мужчину с мачете

В Батайске полицейские задержали мужчину, ходившего по улице с мачете, его отправили в психдиспансер. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области.

Дежурная часть МВД в Батайске получила сообщение, что по улице ходит вооруженный мачете мужчина. На место прибыл наряд полиции, который задержал 29-летнего гражданина при поддержке Росгвардии.

Правоохранители установили, что вооруженный мужчина вел себя неадекватно, создавая потенциальную угрозу здоровью и жизни граждан.

Фигуранта привезли в отдел полиции, где медицинский работник подтвердил у задержанного психические отклонения. Его отправили в психоневрологический диспансер.

Ранее мужчину с ружьем задержали в Сергиевом Посаде. Он час разгуливал по микрорайону Ферма и целился в людей, а перед этим выстрелил в собаку и ударил прохожего.