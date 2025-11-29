Чеченский боец ММА избил уехавшего из России блогера Subo из-за неудачной шутки

Чеченский боец ММА Шовхал Чурчаев жестоко избил во время совместного стрима сбежавшего из России блогера Субхана Мамедова, известного как Subo. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Shot .

Стрим в прямом эфире проходил в квартире блогера в Дубае.

«Блогер заявил, что боец просил на коленях главу UFC подписать его в промоушен. Чурчаев рассвирепел и сначала дал Subo несколько лещей по лицу, а затем и вовсе избил ногами», — сообщил канал.

Блогера-миллионника летом 2025 года объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. В числе обвиняемых также оказались брат и отец Мамедова. Фигурантов обвинили в создании схемы уклонения от налогообложения, в результате чего в доход государства не поступило больше 50 миллионов рублей.

Отец и брат блогера сразу после обвинения приступили к процессу возмещения ущерба. На счета налоговой поступило уже порядка девяти миллионов рублей.