Блогера-миллионника Subo заочно обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo, заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Также в число обвиняемых вошли брат и отец знаменитости. По версии правоохранителей, в период с 2020-го по 2022 год фигуранты уголовного дела разработали и применили схему уклонения от налогообложения. В результате этого государство не получило в доход более 50 миллионов рублей.

Отец и брат блогера приступили к процессу возмещения ущерба. На счета налоговой поступило уже порядка девяти миллионов рублей.

Ранее появились кадры обыска в доме родственников Subo. На видео запечатлели, как силовики пересчитывают большое количество денежных купюр разного номинала.