Частный дом загорелся в Рыльске после атаки дрона ВСУ
Украинский беспилотник атаковал частный дом в курском городе Рыльске, начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет», — уточнил он.
Хинштейн также напомнил населению области о необходимости сохранять бдительность.
Ранее врио губернатора Курской области рассказал, что в регионе пострадали две многоэтажки, 13 частных домов и здания городской больницы и КВД из-за ночной атаки украинских дронов.
В Рязанской области в ночь на 2 июня силами ПВО и РЭБ перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.
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