Частный дом загорелся в Рыльске после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал частный дом в курском городе Рыльске, начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет», — уточнил он.

Хинштейн также напомнил населению области о необходимости сохранять бдительность.

Ранее врио губернатора Курской области рассказал, что в регионе пострадали две многоэтажки, 13 частных домов и здания городской больницы и КВД из-за ночной атаки украинских дронов.

В Рязанской области в ночь на 2 июня силами ПВО и РЭБ перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.