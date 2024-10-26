Частный дом и автомобиль цыган подожгли в Коркине

МВД по Челябинской области: в Коркине подожгли частный дом и автомобиль

Частный дом и автомобиль загорелись в Коркине вечером 25 октября. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля», — указали в ведомстве.

На месте работают эксперты-криминалисты, полиция опрашивает очевидцев. Местное интернет-издание 74.ru предположило, что загоревшиеся частный дом и автомобиль принадлежали цыганской диаспоре. На сайте разместили видео, судя по которому, один дом сгорел дотла.

Беспорядки в Коркине начались после убийства в цыганском районе женщины-таксистки. На улицы города вышли около 150 человек. Местные жители обвинили в убийстве таксистки цыган, 25 октября в ходе протестов горожане подожгли два дома и один автомобиль, принадлежащие диаспоре.