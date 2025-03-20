Частные дома загорелись в селе Путилово Пушкинского округа

Пожар начался в селе Путилово Пушкинского городского округа. Об этом сообщил 360.ru очевидец.

По его словам, сейчас огнем охвачены два дома. Другие очевидцы вывозят автомобили из гаражей в зоне возгорания. На место уже прибыли пожарные расчеты.

Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Челябинской области. Ее родители и двое старших детей спаслись, но дети получили травмы, и их госпитализировали.