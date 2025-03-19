Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области

Ребенок погиб при пожаре в Катав-Ивановске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Челябинской области.

«Ночью на улице Малая Юрюзанская загорелся частный жилой дом и надворные постройки. На момент прибытия сотрудников МЧС России площадь горения составляла 140 квадратов», — заявили в ведомстве.

Родители и двое детей 2011 и 2014 года рождения успели эвакуироваться. Несовершеннолетние пострадали, их госпитализировали с различными травмами. Также при тушении пожара спасатели обнаружили погибшую девочку 2017 года рождения.

Ранее в Давлекановском районе Башкирии при пожаре погибли пятеро детей и мужчина. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже двухэтажного дома.

По неуточненным данным, загорелся натяжной потолок. Пожар распространился на площади 2,5 квадратных метра. К тушению привлекли пятерых сотрудников МЧС и две единицы техники.