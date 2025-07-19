Силы ПВО сбили над 87 дронов ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны уничтожили 87 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинские дроны перехватили и уничтожили в период с 18:15 до 23:05 по московском времени. Больше всего БПЛА сбили над территорией Брянской области — 48.

Еще 12 беспилотников ликвидировали в Орловской области и 10 — над Калугой. Восемь дронов сбили в небе над Ростовской областью.

Также сообщалось о пяти сбитых БПЛА над территорией Московского региона, в том числе два беспилотника уничтожили на подлете к Москве. Атаку ВСУ предотвратили над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.

Украинский беспилотник сбили в пригороде города Дмитрова. После этого на месте падения обломков БПЛА произошел пожар.