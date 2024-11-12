«Частично снял скальп». Медведь едва не разорвал двух мужчин на Курилах

Медведь напал на двух мужчин, находившихся на территории природной достопримечательности «Белые скалы» на острове Итуруп, входящем в состав Курильских островов и расположенном в Сахалинской области. Об этом ТАСС рассказали в местном отделении полиции.

«Люди госпитализированы в районную больницу», — сообщил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала местной газеты «Красный маяк», пострадали путешественник и местный житель. Местный житель получил лишь незначительные травмы и отделался легким испугом. Однако состояние туриста оценивается как тяжелое: у него повреждена скула и «частично снят скальп». Мужчине предстоит операция.

Нападение произошло в Большом каньоне Белых скал. В настоящее время группа охотников ищет хищника, набросившегося на людей.

Ранее медведь напал на лыжника у базы «Веселая горка» на Камчатке. Мужчина чудом сумел вырваться — хищника отпугнули. После встречи со зверем у спортсмена на руке остались глубокие раны от укусов. До этого стал известен другой случай: медведь насмерть задрал жителя Кузбасса.