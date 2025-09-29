Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт, один погиб

Двое альпинистов сорвались при восхождении на гору Фишт в Адыгее, один погиб, второй получил травмы. Об этом сообщили в МЧС России.

Трагедия произошла на северном склоне горы. В составе зарегистрированной группы находились шесть туристов. Руководитель группы сообщил о происшествии спасателям.

На место прибыл вертолет Ка-32, доставивший спасателей и медика. Сейчас эвакуируют пострадавшего и тело погибшего к месту ночлега, где находятся остальные участники группы.

В ведомстве уточнили, что работу осложняют плохие погодные условия и темное время суток. На 30 сентября запланирована эвакуация всей группы вертолетом на базу спасателей в Сочи.

Ранее экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб при камнепаде на горе Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии.