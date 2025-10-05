Около тысячи человек застряли на Эвересте из-за метели

Около тысячи туристов застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильнейшего снегопада. Об этом сообщило издание «Саньсян душибао» . Метель стала самой мощной за последние годы для начала октября — видимость снизилась до одного метра, а глубокий снег сделал спуск почти невозможным.

По данным издания, туристы, находившиеся в базовом лагере, оказались отрезаны из-за обледенелых дорог и вынуждены были укрываться в палатках. В некоторых местах снег полностью занес их жилища, а яки не могли двигаться по маршруту.

С 4 октября парк Эвереста закрыли для посещения, а продажу билетов остановили. На маршруте могли застрять около тысячи человек: часть смогла спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь спасателей.

