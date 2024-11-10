Часть останков пропавшей в октябре пенсионерки нашли в Ленобласти

Останки женского тела, обглоданные дикими животными, нашли жители деревни Плотично Подпорожского района Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации уточнили, что речь идет о нижней части тела. По предварительным данным, останки принадлежат местной пенсионерке, которая пропала еще в октябре.

Нашедшие кости местные жители вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. В ходе осмотра останков криминалисты не увидели прижизненных повреждений. Находку отправили в морг для проведения исследований. Где находится верхняя часть тела пропавшей пенсионерки, пока неизвестно.

По данным сайта 78.ru, пожилая жительница села в октябре направилась на заброшенный участок для сбора ягод. На месте полицейские нашли только ноги, кости таза и позвоночника. Предварительной причиной смерти назвали нападение волков. По итогам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую субботу, 9 октября, ремонтирующие помещение магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки при демонтаже пола в подвале. На место прибыли криминалисты, которые забрали находку для установления смерти человека и проверки всех обстоятельств его гибели.