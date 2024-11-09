Человеческие кости нашли в магазине Петербурга
Скелет человека нашли под полом магазина в Санкт-Петербурге
Рабочие в Санкт-Петербурге обнаружили человеческие останки во время ремонта магазина в Красносельском районе. Об этом сообщили «Известия».
Останки нашли во время демонтажа пола в подвальном помещении магазина на проспекте Ветеранов, который прекратил работу примерно год назад.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка, специалисты установят причину смерти человека.
В марте у братского захоронения в Ленинградской области обнаружили дорожную сумку с частями человеческих останков. Судя по всему, они пролежали долгое время, поскольку уже начали гнить. Ситуацией заинтересовалась полиция.
Ранее в квартире жилого дома в центре Москвы в ходе ремонтных работ по демонтажу пола нашли тело. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов для судебно-медицинской экспертизы.