Человеческие кости нашли в магазине Петербурга

Рабочие в Санкт-Петербурге обнаружили человеческие останки во время ремонта магазина в Красносельском районе. Об этом сообщили «Известия» .

Останки нашли во время демонтажа пола в подвальном помещении магазина на проспекте Ветеранов, который прекратил работу примерно год назад.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка, специалисты установят причину смерти человека.

В марте у братского захоронения в Ленинградской области обнаружили дорожную сумку с частями человеческих останков. Судя по всему, они пролежали долгое время, поскольку уже начали гнить. Ситуацией заинтересовалась полиция.

Ранее в квартире жилого дома в центре Москвы в ходе ремонтных работ по демонтажу пола нашли тело. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов для судебно-медицинской экспертизы.