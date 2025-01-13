Часть кровли обрушилась в горящем военном госпитале в Туле

В загоревшемся здании военного госпиталя в Туле рухнула часть кровли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что угрозу перехода огня на смежные здания от горящего в Туле госпиталя сняли.

Спасатели эвакуировали из здания 57 человек, погибших и пострадавших нет. Глава региона уточнил, что всех эвакуированных разместили в других медучреждениях Минобороны.

В госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы. Предварительной причиной возгорания назвали неисправность электропроводки.

Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров. В настоящее время в ликвидации огня участвуют 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники.

По данным Telegram-канала Shot, пожар произошел в военном госпитале, который относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ.