Часть фасада рухнула на людей в Москве

Камни с фасада здания рухнули на людей в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Помощь потребовалась троим — мужчина и две женщины получили травмы рук и головы. Обрушение случилось в Большом Спасоглинищевском переулке, 9/1с16.

«Есть дальнейшая угроза обрушения», — добавил источник.

На место прибыла скорая помощь.

«Легкие травмы. Отказ от госпитализации», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее в центре Москвы фасад жилого дома обрушился на припаркованный машины. Все произошло на 1-й Дубровской улице. На место прибыли сотрудники Спасрезерва. Пострадали четыре машины, в них выбило стекла.

Похожий случай ранее произошел в Тверском районе столицы. Камень рухнул на тротуар и проезжую часть и ударил один из находившихся поблизости автомобилей в бензобак.