Фасад жилого дома обрушился на припаркованные автомобили в центре Москвы

Фасад жилого дома на 1-й Дубровской улице обрушился на припаркованные у подъезда автомобили. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
На месте работают сотрудники Спасрезерва. Территорию огородили, поскольку сохраняется угроза нового обрушения.
«Как минимум четыре машины [пострадали]. Стекла побило, царапины. Люди не пострадали», — рассказал 360.ru очевидец происшествия.
UPD: обрушилась облицовка на площади в один квадратный метр. Пострадал один из припаркованных автомобилей.
Ранее похожий случай произошел в Тверском районе столицы. Камень упал с фасада на тротуар и проезжую часть и ударил один из находившихся поблизости автомобилей в бензобак. Однако никто из случайных прохожих не пострадал.
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