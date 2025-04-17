Фасад жилого дома обрушился на припаркованные автомобили в центре Москвы

Фасад жилого дома на 1-й Дубровской улице обрушился на припаркованные у подъезда автомобили. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

На месте работают сотрудники Спасрезерва. Территорию огородили, поскольку сохраняется угроза нового обрушения.

«Как минимум четыре машины [пострадали]. Стекла побило, царапины. Люди не пострадали», — рассказал 360.ru очевидец происшествия.

UPD: обрушилась облицовка на площади в один квадратный метр. Пострадал один из припаркованных автомобилей.

Ранее похожий случай произошел в Тверском районе столицы. Камень упал с фасада на тротуар и проезжую часть и ударил один из находившихся поблизости автомобилей в бензобак. Однако никто из случайных прохожих не пострадал.