В центре Москвы загорелась столовая

В центре Москвы в Басманном районе загорелось здание столовой. Об этом сообщил источник 360.ru.
По данным источника, в одноэтажном отдельно стоящем здании на улице Ладожской загорелась крыша. Причины возгорания пока неизвестны. Предварительно, пострадавших нет, люди самостоятельно покинули здание.
Официальной информации о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.
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