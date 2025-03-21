В центре Москвы загорелась столовая

В центре Москвы в Басманном районе загорелось здание столовой. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным источника, в одноэтажном отдельно стоящем здании на улице Ладожской загорелась крыша. Причины возгорания пока неизвестны. Предварительно, пострадавших нет, люди самостоятельно покинули здание.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее крупный пожар произошел на складе в поселке городского типа Приволжский в Республике Марий Эл. Пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров. К тушению пожара спасательные службы привлекли 54 спасателя и 16 единиц техники.